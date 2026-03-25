В Северной Осетии на час сократят время продажи алкоголя

Депутаты парламента Северной Осетии приняли во втором чтении законопроект об ограничении продажи алкоголя в магазинах. Об этом сообщает издание «15-й регион».

Теперь время реализации спиртных напитков ограничено с 21:00 до 11:00. Ранее приобрести алкоголь можно было до 22:00. «При этом ограничения не распространяются на предприятия общественного питания: это рестораны и бары продолжат работу без изменений»,— уточняется в сообщении.

