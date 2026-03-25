Павел Крашенинников презентовал в УрГЮУ книгу про эпоху застоя

В Уральском государственном юридическом университете (УрГЮУ) имени Яковлева состоялась презентация новой книги председателя комитета Госдумы по законодательству Павла Крашенинникова «Золотой сон бюрократии. Государство и право эпохи застоя (1964–1985)».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Медиацентр УрГЮУ Фото: Медиацентр УрГЮУ

«В новой книге я рассказываю о том, как в 1964 году произошел бюрократический переворот, когда к власти с компанией пришел Леонид Ильич Брежнев, как родилась номенклатура, какие были первоначально подвижки по поводу реформ, почему все стало постепенно замирать, на что это влияло. Вся книга основана на архивных источниках»,— цитирует господина Крашенинникова медиацентр УрГЮУ.

Среди почетных гостей на презентации присутствовали председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина, начальник управления архивами Свердловской области Роман Тараборин, научный руководитель Уральского филиала Исследовательского центра частного права имени С. С. Алексеева при Президенте РФ Бронислав Гонгало, ректор УрГЮУ Владимир Бублик.

Павел Крашенинников в 1991 году окончил Свердловский юридический институт (сейчас — УрГЮУ). В 1990-е годы был министром юстиции РФ, с 1999 года избирается депутатом Государственной думы. Принимал участие в подготовке Гражданского кодекса РФ, разрабатывал поправки в Конституцию. Является автором более 70 научных работ, а также цикла посвященного истории государства и права. Среди его последних работ: «Государство против революции (1923-1938)», «На пути к сверхдержаве. Государство и право во времена войны и мира (1939–1953)», «Наследники или ренегаты. Государство и право "оттепели" (1953-1964)».

Алексей Буров