Власти Дагестана повысили тарифы на воду для фермеров

Департамент мелиорации Минсельхоза России утвердил новые тарифы на подачу и отвод воды для ФГБУ «Управление «Дагмелиоводхоз» в Дагестане на 2026 год, сообщает Telegram-канал ведомства.

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Фермеры увидят рост стоимости водоснабжения в среднем на 15–18%. Директор предприятия Магомед Юсупов объясняет это увеличением расходов на электроэнергию, ремонт гидротехнических сооружений и обслуживание мелиоративной сети.

Тариф на орошение для сельхозтоваропроизводителей вырастет с 0,44 руб. до 0,51 руб. за кубометр — это прибавка в 16%. Стоимость услуг по рыбоводству увеличится с 0,33 руб. до 0,38 руб. за кубометр, а отвод воды подорожает с 0,22 руб. до 0,26 руб. за кубометр. Для других потребителей, включая юрлиц и частных лиц, подача воды обойдется в 1,33 руб. за кубометр вместо 1,02 руб., а отвод — в 0,70 руб. вместо 0,54 руб.

Магомед Юсупов утверждает, что даже после повышения дагестанские тарифы остаются самыми низкими в России. В 2025 году экономически обоснованная цена на орошение достигала 0,54 руб. за кубометр, но власти республики искусственно занизили ее до 0,30 руб., чтобы поддержать аграриев. Теперь рост затрат вынудил скорректировать ставки в соответствии с приказом Минсельхоза.

В 2025 году тарифы уже поднимали: орошение стоило 0,44 руб., рыбоводство — 0,33 руб., отвод — 0,22 руб. для фермеров. Тогда тоже ссылались на инфляцию, рост зарплат и ремонт сетей. Дагестан сильно зависит от ирригации — мелиоративные системы покрывают тысячи гектаров полей в аридном климате республики. ФГБУ обслуживает ключевые каналы, обеспечивая водой рисовые чеки, овощные плантации и виноградники.

Аграрии выражают обеспокоенность: дополнительные траты на орошение увеличат себестоимость продукции на 2–5% в зависимости от объемов полива. В прошлом году фермеры республики использовали свыше 1 млрд кубометров воды для орошения 150 тыс. га земель. Если урожайность риса или овощей снизится из-за роста затрат, это ударит по экспорту в соседние регионы. Новые ставки вступили в силу постфактум с января 2026 года. Ведомство обещает инвестировать выручку в модернизацию насосных станций — износ инфраструктуры достигает 70%.

Станислав Маслаков