Глава СКР ждет доклад по уголовному делу по факту транспортных проблем в Верещагинском округе

Председатель СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по уголовному делу о ненадлежащей дорожной инфраструктуре в Верещагинском округе Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Ранее в социальной сети была размещена информация о том, что в Верещагинском округе длительное время автомобильная дорога, ведущая к нескольким населенным пунктам, находится в непригодном состоянии: асфальтовое покрытие отсутствует, из-за регулярного движения грузовых автомобилей на грунтовом полотне образовались многочисленные ямы и колеи. В результате проезд транспорта, в том числе школьного автобуса и машин экстренных служб, затруднен. Местные жители фактически оказались в изоляции и лишены возможности добраться до объектов социальной инфраструктуры, а дети переведены на дистанционное обучение. Несмотря на имеющиеся нарушения, мер к запрету передвижения большегрузной техники не принято.

В СУ СК России по Пермскому краю по данному факту возбуждено уголовное дело. Председатель СКР затребовал у руководителя СУ СК России по Пермскому краю доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.