Кунгурский завод немецкой компании Knauf увеличил прибыль

Прикамское подразделение немецкого производителя стройматериалов Knauf отчиталось о финансовых показателях за 2025 год. Согласно данным Rusprofile, выручка ООО «Кнауф Гипс Кунгур» составила 3,54 млрд руб., что ниже показателя предыдущего года на 6,1% (в 2024-м — 3,77 млрд руб.). При этом чистая прибыль выросла на 18,5% — с 239,5 млн до 283,9 млн руб. Себестоимость продаж упала с 2,9 млрд до 2,7 млрд руб.

В Кунгуре завод Knauf Group работает более 20 лет, предприятием управляет ООО «Кнауф Гипс Кунгур». Предприятие выпускает гипсовые изделия для использования в строительстве. Генеральным директором «Кнауф Гипс Кунгур» с марта 2018 года является Константин Шевела.

Knauf — один из крупнейших в мире производителей стройматериалов. В минувшем году стало известно об уходе крупной немецкой компании из России. В Knauf сообщали о планах передать свой российский бизнес Knauf местному топ-менеджменту. Для совершения сделки Knauf нужно было получить одобрение со стороны российских ведомств. Однако в ноябре 2025-го стало известно, что он не достиг соглашения с потенциальным покупателем российского бизнеса. Интересант не раскрывался.