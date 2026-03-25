В Дагестане экс-главу села подозревают в фиктивном трудоустройстве

В Хунзахском районе Дагестана возбуждено уголовное дело о злоупотреблении полномочиями, служебном подлоге и мошенничестве (по ч. 2 ст. 285, ч. 1 ст. 292 и ч. 3 ст. 159 УК РФ) в отношении бывшего главы села Мочох. Об этом сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.

По версии следствия, в 2024 году подозреваемый вступил в сговор с бухгалтером сельской администрации. Бывший глава сельского поселения составил подложные документы, согласно которым гражданин, который фиктивно был оформлен на должность секретаря, получал зарплату. «Таким образом, похитил денежные средства на общую сумму более 266 тыс. рублей»,— уточняется в сообщении.

Кроме того, в отношении бывшего бухгалтера администрации возбудили дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Наталья Шинкарева

