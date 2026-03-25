В суде КЧР рассмотрят дело о торговле младенцем

В Черкесский городской суд Карачаево-Черкесской Республики поступило уголовное дело о торговле людьми в форме иной сделки в отношении человека (пп. «б», «в», «з» ч. 2 ст. 127.1 УК РФ). Фигурантами стали две местных жительницы, одна из них — заведующая акушерско-обсервационным отделением в одной из больниц в Черкесске, сообщили в объединенной пресс-службе судов региона.

По версии следствия, в феврале–марте 2022 года одна из подсудимых забеременела от своего знакомого. В октябре того же года она родила девочку и решила отказаться от ребенка. Фигурантка обратилась к заведующей акушерско-обсервационным отделением. Та пообещала ей подыскать потенциальных усыновителей в виде молодой семейной пары. Как только мать новорожденной выписалась, она на безвозмездной основе передала ребенка сообщнице. Сотрудница больницы решила оставить младенца себе и оформила в московском ЗАГСе запись о рождении с полностью вымышленными данными.

В результате незаконных действий подсудимых новорожденный ребенок стал объектом противоправной сделки в отношении человека. В отношении одной подсудимой избрали мера пресечения в виде домашнего ареста сроком до 3 апреля 2026 года, второй — в виде запрета определенных действий сроком до 3 апреля 2026 года.

Мария Хоперская