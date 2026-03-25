Врачи в Ижевске внедрили новый способ ранней диагностики болезни Паркинсона

Новый способ ранней диагностики болезни Паркинсона начали применять в ижевской ГКБ №9 с участием кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики ИГМУ. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Удмуртии.

В Республиканском центре болезни Паркинсона при больнице на учете состоят более 5 тыс. пациентов с этим диагнозом и другими двигательными нарушениями. Как пояснила заведующая неврологическим отделением ГКБ №9 Лариса Амирахова, для выявления заболевания врачи используют метод транскраниальной сонографии.

«Из-за отсутствия доступных и надежных методов диагностики чаще диагноз “болезнь Паркинсона” ставится на основании клинической картины. Однако можно поставить диагноз еще до появления симптомов. Наиболее чувствительным и информативным биомаркером заболевания является определение гиперэхогенности черной субстанции — структуры головного мозга, которая непосредственно участвует в регуляции моторной деятельности,— с помощью метода транскраниальной сонографии. Такое исследование проводится на аппарате УЗИ экспертного класса»,— подчеркнула она.

Такой аппарат УЗИ был куплен для ГКБ №9 в 2024 году. Как уточнила врач ультразвуковой диагностики этой больницы Анастасия Вебер, сегодня сонографию прошли уже три человека. При этом способ применим не ко всем пациентам до появления признаков заболевания.

