«ИжГЭТ» получил более 85 млн рублей чистой прибыли в 2025 году

Чистая прибыль муниципального транспортного предприятия «ИжГЭТ» в 2025 году составил 85,2 млн. руб. Об этом говорится в отчете о финансовых результатах предприятия на «СПАРК-Интерфакс». В 2024 году компания зафиксировала убыток в 903 тыс. руб. За указанный период выручка «ИжГЭТ» увеличилась на 7,5%, до 2,1 млрд руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: «ИжГЭТ» Фото: «ИжГЭТ»

Кратный рост прибыли «ИжГЭТ» связан с увеличением субсидий из бюджета города. Как рассказали «Ъ-Удмуртия» в компании, в 2025 году предприятию были возмещены расходы по лизинговым платежам в рамках закупки нового подвижного состава, траты на поддержку перевозок по маршрутам, а также на ремонт трамвайных путей и контактной сети.

Напомним, в конце 2025 года автопарк «ИжГЭТ» получил в лизинг 50 новых автобусов марки «НефАЗ» на метане. Такое решение было связано с острой необходимостью обновления подвижного состава. Сейчас основу парка троллейбусов составляют машины «ЗиУ-682», выпущенные в 1980-1990 годах. Некоторым из них уже более 35 лет. В частности, возникают проблемы с поддержанием в рабочем состоянии импортных комплектующих транспорта. Новый транспорт направлен на маршруты №1, №2, №4, №7 и №14 с литерами «Т».