Госэкспертиза одобрила проект капремонта Соликамской улицы в Перми

Проект капитального ремонта Соликамской улицы, в Мотовилихинском районе Перми, прошел государственную экспертизу. Об этом сообщает «Новый компаньон».

Техническое задание на ремонт предусматривает реконструкцию ул. Соликамской на протяжении от ул. Первомайской до пл. Восстания. Подрядчику предстоит демонтировать установленные на дороге сооружения, разработать схему организации дорожного движения, установить светофоры и наружное освещение. На улице также обновят все инженерные сети.

Стоимость работ оценена в 64 млн руб. Все работы планируется завершить к концу 2026 года.