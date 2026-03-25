Власти Тюменской области обсудили борьбу с «серым» майнингом

Штаб по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области рассмотрел вопросы реализации комплексного плана по борьбе с «серым» майнингом, сообщил информационный центр правительства региона.

Директор департамента ЖКХ Тюменской области Семен Тегенцев рассказал, что план действует с апреля 2025 года. Сначала он регулировал порядок действий при выявлении «серого» майнинга на территориях частных домов, но в дальнейшем план дополнили мероприятиями в отношении многоквартирных домов. «Практика нарабатывается. Сегодня наша задача — развивать и систематизировать методы выявления и контроля»,— подчеркнул он.

Электросетевые организации ежемесячно проводят проверки. Так, аномальное потребление электроэнергии абонентами подлежит проверке. Организации также организуют плановые и внеплановые обходы сетей и потребителей и взаимодействуют с управляющими компаниями. Выявленным «серым» майнерам доначисляют плату за неучтенное потребление. Данные об их деятельности передают в органы МВД. В результате этого в отношении таких майнеров было возбуждено несколько уголовных дел, у них конфисковали тысячи единиц техники.

При этом майнинг не запрещен в Тюменской области, однако граждане, которые занимаются производством цифровой валюты, должны зарегистрироваться в реестре ФНС.

