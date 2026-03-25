На Ставрополье в 2026 году капитально отремонтируют 33 км региональных дорог

Ставропольский край активно модернизирует региональную дорожную сеть. Власти до конца 2026 года капитально отремонтируют 33 км трасс, заменят гравий на асфальтобетон и установят новое электроосвещение на 15 км, сообщили в региональном миндоре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: миндор СК Фото: миндор СК

Министр дорожного хозяйства и транспорта Евгений Штепа заявил, что работники уложат 9,5 км асфальта на дороге «Кавказ — Янкуль — Новый Бешпагир — Грачевка» в Андроповском округе возле поселка Новый Янкуль. В Предгорном округе обновят 6 км на участке «Ессентуки — Бекешевская — Суворовская». Еще 3 км асфальтобетона появятся на трассе «Светлоград — Летняя Ставка — Кучерла».

Евгений Штепа отметил, что с 2020 года край отремонтировал свыше 130 км региональных дорог. С 2023 года подрядчики обустроили освещение на 40 км трасс. В населенных пунктах строят тротуары, пешеходные переходы, автобусные остановки и фонари для снижения аварийности.

Из 4316 км региональных дорог гравийное покрытие осталось менее чем на 10%. Остальные участки имеют асфальтобетон. В 2026 году край в целом обновит 132 км трасс, включая 77 км по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на 21 участке. Общий план нацпроекта охватывает 36 объектов с 88 км полотна и 137 м мостов.

Подрядчики уже завершили ремонт на 17 участках с 46 км в Грачевском районе, включая ключевой отрезок «Кавказ — Янкуль — Новый Бешпагир — Грачевка». В 2025 году Андроповский округ обновил 7,5 км дорог за 73 млн руб. по госпрограмме «Развитие транспортной системы». Ранее в декабре власти закончили работы на шести участках с 17 км, затрагивая трассы к Моздоку, Красногвардейскому и аэропорту Ставрополя.

Проект реализуют по госпрограмме и нацпроекту. Финансирование идет из краевого дорожного фонда и федерального бюджета. Штепа связывает успех с пятилетней программой, которая повышает комфорт и безопасность для жителей края. В Андроповском округе ранее за три года обновили почти 40 км местных дорог, а в 2023-м — 21 км.

Станислав Маслаков