Рейсы в Санкт-Петербург из городов Урала задержали из-за ограничений в Пулково

В городах Уральского федерального округа (УрФО) задерживается отправление самолетов в Санкт-Петербург из-за закрытия аэропорта Пулково. Задержки, согласно расписаниям местных аэропортов, отмечаются в Екатеринбурге, Тюмени, Сургуте (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра).

Так, в екатеринбургском аэропорту Кольцово задержали отправление рейсов компаний Smartavia (5N-502, перенос на 14:35), «Победа» (DP-516, 16:00), «Россия» (FV-6402, 17:55).

В тюменском Рощино задержаны рейсы «России» и «Аэрофлота» (SU-6452, FV-6452, перенос на 17:45) и Nordwind (N4-334, 15:40).

Из аэропорта Сургута не могут отправиться рейсы «России» (FV-6442, перенос на 18:20), Utair (ЮТ-469, 12:30).

Ночью 25 марта в Санкт-Петербурге и Ленинградской области была объявлена беспилотная опасность, было сбито более 50 БПЛА. В данный момент ограничения на прием и выпуск воздушных судов в Пулково сняты.

Ирина Пичурина