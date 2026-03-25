Почти половину страховых полисов от укусов клещей в ЮФО в 2025 году оформили на Кубани

С наступлением весны в регионах юга России традиционно возрастает активность клещей, что повышает риски заражения рядом опасных инфекций, предупреждают эксперты. Как рассказала «Ъ-Кубань» директор медицинского страхования «СберСтрахование» Наталья Харина, распространенное мнение о том, что клещи встречаются исключительно в лесах, не соответствует действительности: они нередко обитают и в городских парках, скверах, а также в густой траве и кустарниках.

Паразиты могут переносить, в частности, клещевой энцефалит и боррелиоз (болезнь Лайма). Кроме того, на юге России распространены клещи рода Hyalomma, являющиеся потенциальными переносчиками конго-крымской геморрагической лихорадки. Несмотря на то что вспышки этого заболевания фиксируются периодически, их распространение, как правило, остается ограниченным.

Специалисты отмечают, что при обнаружении клеща важно как можно быстрее передать его на лабораторное исследование, чтобы своевременно исключить заражение и при необходимости начать профилактическое лечение. При этом диагностика отдельных инфекций, включая конго-крымскую лихорадку, может быть затруднена из-за ограниченной доступности реагентов.

В качестве профилактики рекомендуется использовать закрытую одежду светлых тонов, защищать голову, применять репелленты, а также регулярно осматривать себя и домашних животных после прогулок. Эксперты подчеркивают, что при укусе не следует самостоятельно извлекать клеща — это увеличивает риск осложнений; предпочтительно обратиться в медицинское учреждение, где паразит будет удален и направлен на анализ.

В 2025 году жители регионов Южного федерального округа оформили более 8 тыс. страховых полисов от укусов клещей, из них около 3,5 тыс. — в Краснодарском крае. Число обращений за медицинской помощью на Кубани за год выросло в 2,3 раза: чаще всего проводились исследования клещей на инфекции, консультации пострадавших и профилактическое введение иммуноглобулина.

