В Кисловодске ограничат подачу воды из-за обмеления водохранилища

В Кисловодске введут почасовую подачу воды из-за критического падения уровня в Эшкаконском водохранилище, основном источнике водоснабжения курорта. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

Проблема возникла из-за сложных климатических условий, негативных гидрологических изменений и минимального притока воды в резервуар, отмечает «Ставрополькрайводоканал». Запасы не восполняются, что угрожает стабильной работе гидроузла.

До восстановления нормального уровня воды в водохранилище подача ресурса будет ограничена на территории Кисловодска и близлежащих поселков. Водоснабжение будет доступно только утром с 5:00 до 10:00 и вечером с 17:00 до 22:00. Режим будет действовать ежедневно до стабилизации ситуации.

Для обеспечения жителей водой в периоды отсутствия централизованного водоснабжения ПТП «Кисловодское» организует подвоз ресурса собственным автотранспортом. Задействуют 10 единиц техники. Власти рекомендуют создать небольшие запасы воды для неотложных нужд. Рациональное использование воды в разрешенные часы подачи поможет снизить нагрузку на систему и ускорить нормализацию ситуации.

