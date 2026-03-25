На Ставрополье в ДТП с автомобилем и грузовым поездом пострадали два человека

В Ставропольском крае в аварии с участием автомобиля и грузового поезда пострадали два человека. Авария случилась вечером 24 марта на переезде между станциями Буденновск и Плаксейка. Об этом сообщили в пресс-службе СКЖД.

По предварительным данным, автомобилист выехал на рельсы в тот момент, когда приближался поезд. Машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате случившегося пострадали водитель и пассажир.

На движение пассажирских поездов происшествие не повлияло.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», южная транспортная прокуратура проводит проверку по факту ДТП.

Мария Хоперская