В Ставрополе завершился капремонт трех домов за 12,6 млн рублей

Ставропольский фонд капитального ремонта обновил три многоквартирных дома 1970–1980-х годов постройки на общую сумму более 12,6 млн руб., сообщает пресс-служба фонда.

Фото: пресс-служба Фонда капитального ремонта Ставропольского края

Подрядчики полностью перестроили инженерные системы в доме на улице 50 лет ВЛКСМ, 23/4: жители теперь получают стабильное электроснабжение, водоснабжение и водоотведение без простоев и потерь ресурсов. В соседнем здании по адресу 50 лет ВЛКСМ, 23/2 специалисты к инженерным работам добавили ремонт фасада — это защитит конструкции от дождя, ветра и мороза, а также вернет дому аккуратный вид.

В девятиэтажке на проспекте Юности, 3/2 рабочие заменили плоскую наплавляемую кровлю, которая часто протекает и провоцирует дальнейший износ стен и перекрытий. Эти дома формируют типовой облик Ставрополя — их панельные и кирпичные конструкции десятилетиями накапливали дефекты из-за отсутствия обслуживания, но теперь риск аварий снизился. Капремонт продлевает срок службы зданий на 20–30 лет, обновляя ключевые элементы вроде сетей и покрытий, от которых зависит вся эксплуатация.

Региональная программа охватывает 9289 многоквартирных домов, из них 7348 стоят на счетах фонда; к марту 2026 года обновили уже 3329 зданий и 8510 конструкций. В 2026 году оператор запланировал капремонт в 432 домах, включая 211 крыш и работы на 22 спецсчетах. С 2014 по 2025 год в крае отремонтировали 3489 МКД, а минимальный взнос на капремонт держится на уровне 18,17 руб. за кв. м в домах без лифтов и 19,17 руб. — с лифтами.

Станислав Маслаков