В Сочи 25 марта проходят учебные стрельбы в морском порту

В Сочи 25 марта в течение дня проводятся учебные стрельбы. Мероприятия проходят на территории морского порта и продлятся до 23:00.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Жителей и гостей курорта просят сохранять спокойствие. Отмечается, что проведение подобных тренировок направлено на отработку действий военных и является частью мероприятий по обеспечению безопасности.

Одновременно с этим Министерство обороны Российской Федерации сообщило о результатах работы средств противовоздушной обороны в ночное время. В период с 23:00 24 марта до 07:00 25 марта дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 389 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

По данным ведомства, воздушные цели были ликвидированы над рядом регионов страны, включая Брянскую, Смоленскую, Калужскую, Курскую, Тверскую, Орловскую, Белгородскую, Тульскую, Псковскую, Новгородскую, Вологодскую и Ленинградскую области, а также Московский регион и территорию Крыма.

Ранее сообщалось о серии аналогичных операций: в ночь на 21 марта было сбито 283 беспилотника над 15 регионами, в ночь на 22 марта — 25 аппаратов над девятью регионами и акваторией Черного моря, а в ночь на 23 марта — 249 беспилотников над 12 регионами и Азовским морем.

Кроме того, в Краснодарском крае действует запрет на фото- и видеосъемку, а также распространение информации, связанной с атаками беспилотных летательных аппаратов, работой систем противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы, а также местонахождением военных и критически важных объектов. За нарушение предусмотрены штрафные санкции, максимальный размер которых достигает 300 тыс. руб.

Мария Удовик