Жители Свердловской области отправили более 40 тыс. открыток по почте за год

В 2025 году жители Свердловской области отправили более 40 тыс. открыток по почте, сообщили в пресс-службе «Почты России». С января по март текущего года почта переслала около 5 тыс. открыток от уральцев — пиковый период пришелся на 8 Марта. По данным компании, сегодня интерес к открыткам снова растет.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Больше всего свердловчанам нравится отправлять художественные и тематические открытки, но особым спросом пользуются коллекционные серии с видами Екатеринбурга, уральскими пейзажами и репродукциями картин — такие открытки в отделениях почты заканчиваются в первые дни после поступления.

25 марта исполняется 154 года со дня появления первого в России «открытого письма». Сначала на лицевой стороне размещали императорский вензель, номинал и надпись «Почтовое управление», однако на рубеже XIX–XX веков там разрешили печатать изображения — тогда популярность открыток значительно выросла. Для Екатеринбурга этот период стал «золотым веком» фотооткрытки. Город по всей Российской империи стали узнавать по снимкам с видами Плотинки, Ново-Тихвинского монастыря и главного проспекта (сейчас проспект Ленина). Они были сделаны Вениамином Метенковым и другими уральскими фотографами.

Ирина Пичурина