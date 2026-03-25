Международный аэропорт Пермь улучшил финансовые показатели в прошлом году

АО «Международный аэропорт Пермь» раскрыло финансовые итоги за 2025 год. Выручка предприятия увеличилась на 15% и составила 3,256 млрд руб. против 2,823 млрд руб. годом ранее.

Чистая прибыль общества за отчетный период также выросла на 35% и составила 1,4 млрд руб., в 2024 году этот показатель зафиксирован на уровне 1 млрд руб.

Международный аэропорт Пермь управляется одноименным акционерным обществом, которое на 75% принадлежит холдингу «Новапорт». Остальную часть контролируют структуры краевых властей.