Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Дагестане построят новый корпус фруктохранилища на пять тысяч тонн

В Магарамкентском районе началось строительство нового корпуса плодохранилища на базе крестьянско-фермерского хозяйства «Сад». Об этом сообщили в минсельхозе Дагестана.

Фото: Минсельхоз Дагестана

Объект располагается в окрестностях села Джепель и его вместимость составит 5 тыс. тонн продукции. После ввода в эксплуатацию общий объем единовременного хранения на предприятии увеличится до 10 тыс. тонн.

Строительно-монтажные работы находятся на завершающей стадии.

Мария Хоперская

Новости компаний Все