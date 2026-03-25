В Дагестане построят новый корпус фруктохранилища на пять тысяч тонн

В Магарамкентском районе началось строительство нового корпуса плодохранилища на базе крестьянско-фермерского хозяйства «Сад». Об этом сообщили в минсельхозе Дагестана.

Объект располагается в окрестностях села Джепель и его вместимость составит 5 тыс. тонн продукции. После ввода в эксплуатацию общий объем единовременного хранения на предприятии увеличится до 10 тыс. тонн.

Строительно-монтажные работы находятся на завершающей стадии.

Мария Хоперская