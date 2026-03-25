Свердловские туристы вернули свыше 1,5 млн рублей за некачественные услуги

Туристы из Свердловской области в 2025 году направили в Роспотребнадзор 58 обращений с жалобами на некачественные услуги с нарушениями прав потребителей. Как сообщили в региональном управлении ведомства, количество обращений снизилось на 26,6% по сравнению с 2024 годом.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Сотрудники Роспотребнадзора провели 19 проверок без взаимодействия с компаниями, на которые жаловались потребители — нарушения были выявлены в 89,5% случаев. В результате досудебных и судебных урегулирований споров сумма предотвращенного ущерба потребителям составила более 1,5 млн руб.

Чаще всего уральцы жаловались на отказ в возврате денег в связи с расторжением договора, одностороннее изменение его условий, а также на ненадлежащее качество услуг и их непредоставление.

Ирина Пичурина

