Сад им. Миндовского в Перми закроют для посетителей в мае

Доступ посетителей в сад им. Миндовского в Индустриальном районе Перми полностью прекратится в мае. Это вызвано предстоящей реконструкцией объекта.

Как сообщает «Новый компаньон», в настоящее время в саду прекратили работы аттракционы, ведется демонтаж торговых точек и оборудования. Все подготовительные работы планируется завершить к 15 апреля. Сама реконструкция начнется в мае и завершится до конца 2026 года.

В ходе реконструкции в саду отремонтируют дорожки, площадки, малые архитектурные формы, детские и спортивные зоны. Будет установлена сцена и обновлена входная группа.