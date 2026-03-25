обновлено 08:17

Сад им. Миндовского в Перми закроют для посетителей в мае

Доступ посетителей в сад им. Миндовского в Индустриальном районе Перми полностью прекратится в мае. Это вызвано предстоящей реконструкцией объекта.

Как сообщает «Новый компаньон», в настоящее время в саду прекратили работы аттракционы, ведется демонтаж торговых точек и оборудования. Все подготовительные работы планируется завершить к 15 апреля. Сама реконструкция начнется в мае и завершится до конца 2026 года. 

В ходе реконструкции в саду отремонтируют дорожки, площадки, малые архитектурные формы, детские и спортивные зоны. Будет установлена сцена и обновлена входная группа. 