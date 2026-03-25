Больше 40% кубанских водителей принципиально не пускают «обочечников» в поток

Автолюбители Краснодарского края разделились во мнениях по поводу поведения на дороге: 43% принципиально не пропускают водителей, пытающихся вернуться в поток после объезда пробки, тогда как 49% готовы их впустить, следует из опроса сервиса «Дром».

При этом среди тех, кто допускает перестроение, лишь 7% заявили, что не испытывают дискомфорта, тогда как 42% признались, что негативно относятся к подобным маневрам. Еще 8% респондентов сообщили, что сами иногда объезжают заторы и затем возвращаются в полосу.

В целом по стране наиболее жесткую позицию занимают водители Томской области (63%), а также Ленинградской и Оренбургской областей (по 60%). Чаще идут навстречу участникам движения в Хакасии (54%), Сахалинской (51%) и Ростовской областях (50%).

Респонденты также описали ситуации, при которых готовы пропустить автомобиль — например, если водитель заранее включает поворотник и ожидает возможности перестроения либо выезжает с прилегающей территории. В то же время участники опроса критически оценили практику объезда пробок по обочине, встречной полосе или через АЗС.

Опрос проводился с 3 по 10 ноября 2025 года среди пользователей «Дром», в нем приняли участие более 12 тыс. человек.

