В Краснодаре по просьбам жителей ввели постоплату парковок на следующий день

С 1 апреля в Краснодаре изменятся правила оплаты муниципальных парковок. Внести платеж можно будет до конца следующих суток, сообщил глава города Евгений Наумов.

По его словам, решение принято по обращениям жителей, которые не всегда успевают оплатить парковку в день пользования, в том числе из-за перебоев с интернетом. Новый порядок предусматривает возможность постоплаты до 23:59 следующего дня через мобильное приложение или личный кабинет на специализированном сайте.

В мэрии уточнили, что для автомобилистов также сохраняется возможность обратиться за консультацией по круглосуточной горячей линии в случае возникновения сложностей с оплатой.

