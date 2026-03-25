Прокуратура заинтересовалась ДТП с участием легковушки и поезда на Ставрополье

Южная транспортная прокуратура организовала проверку по факту ДТП с участием легкового автомобиля и грузового поезда в Ставропольском крае. Авария произошла вечером 24 марта на переезде «Буденновск-1 — Плаксейка». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сотрудники ведомства проверяют исполнение законодательства в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта. Обстоятельства и причины столкновения устанавливаются.

По итогам проверки будет рассмотрен вопрос о необходимости принятия мер реагирования.

Мария Хоперская