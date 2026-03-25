В Крыму гостиницы летом на 20% дешевле, чем в Сочи

Крымские отельеры в летнем сезоне намерены удерживать цены на размещение примерно на 20% ниже, чем в Сочи. Об этом сообщил ТАСС вице-президент Альянса туристических агентств России, гендиректор сети «Розовый слон» Алексан Мкртчян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По его словам, такая ценовая политика позволит региону сохранить устойчивый туристический поток в текущем году.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов сообщал, что в 2025 году турпоток на полуостров вырос на 15% и достиг 6,9 млн человек. Основная часть туристов — 76% — прибыла автомобильным и автобусным транспортом, из них 61% — по Крымскому мосту и еще 15% — через новые регионы. Железнодорожным сообщением воспользовались 24% отдыхающих.

Вячеслав Рыжков