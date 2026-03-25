Расписание и номер поезда Туринск – Ирбит – Екатеринбург по выходным изменится

Нумерация и расписание дневного пригородного поезда №7033 «Туринск — Ирбит — Екатеринбург» в Свердловской области с 29 марта изменится, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги (СвЖД). Состав получит номер 7063 на период выходных.

По выходным дням поезд будет отправляться со станции Туринск-Уральский в 17:27, из Ирбита — в 18:36. Прибытие в Екатеринбург назначено на 22:43. Расписание и номер не изменятся в будние дни: поезд №7033 будет отправляться из Туринска в 15:05, из Ирбита — в 16:13, прибывать в Екатеринбург соств будет в 20:02.

«Новое расписание составлено для удобства жителей и гостей Свердловской области, совершающих поездки выходного дня из Екатеринбурга в Ирбит. Теперь у путешественников будет на 2,5 часа больше времени на прогулки по старинному уральскому городу и осмотр местных достопримечательностей»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина