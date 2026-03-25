В прошлом году в КБР на ранней стадии удалось выявить 315 случаев рака

По итогам 2025 года в Кабардино-Балкарской Республике на ранних стадиях врачам удалось выявить 315 случаев рака. Это на 20% больше, чем в 2024 году. Об этом «Ъ-Кавказ» сообщили в пресс-службе минздрава региона.

Всего за указанный период выявили 429 случая рака. Из них самым распространенным оказался колоректальный рак (область поражения — толстая или прямая кишка). На него пришлось 113 случаев. Рак молочной железы обнаружили у 69 женщин, а рак шейки матки — у 34 пациенток. Также медики выявили у 22 мужчин рак предстательной железы.

Всего в прошлом году профосмотры и диспансеризацию прошли 310 тыс. человек, из них 16,8 тыс. — в выездной форме.

Мария Хоперская