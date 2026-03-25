Глава СКР ждет доклад о ходе расследования исчезновения жительниц Прикамья и Самары

Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить доклады о ходе расследования уголовных дел по факту безвестного исчезновения жительниц Самарской области и Пермского края. Об этом сообщает пресс-служба СКР.

Ранее в эфире федерального телеканала вышел сюжет о безвестном исчезновении двух женщин - жительниц Самарской области и Пермского края. По одной из версий, причинами могли послужить деструктивное влияние организации, деятельность которой запрещена на территории РФ. Пропавшие женщины могут находиться в закрытом женском клубе.

Ранее СМИ сообщали, что жительница Самарской области Екатерина Савельева пропала без вести в октябре 2025 года. Перед этим она оформила на себя кредит на сумму 3 млн руб. В феврале 2026 года женщина позвонила родственникам и рассказала, что сменила фамилию и занимается «духовными учениями». По данным СМИ, женщина могла стать адептом запрещенной в России религиозной секты «Ашрам Шамбалы». В эту же секту могла попасть и жительница Соликамска — Наталья Матушкина.

СУ СКР по Самарской области и по Пермскому краю по факту безвестного исчезновения женщин расследуются уголовные дела.

Председатель СКР поручил руководителю следственного управления по Самарской области и руководителю следственного управления по Пермскому краю представить актуальные доклады о ходе расследования уголовных дел и установленных обстоятельствах.