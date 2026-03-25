СКР возбудил уголовное дело по факту нападения собак на девочку в Чайковском

СУ СКР по Пермскому краю после публикации в соцсетях информации о нападении в Чайковском бродячих собак на ребенка возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Видеозапись нападения собак на ребенка в Чайковский была размещена в соцсетях в понедельник. Девочке удалось самостоятельно отогнать животных.

В рамках расследования уголовного дела будет, в том числе, дана правовая оценка действиям либо бездействию должностных лиц, ответственных за организацию отлова безнадзорных животных.