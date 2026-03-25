Свердловский депутат обвинил детского омбудсмена в ущемлении прав учителей

Депутат заксобрания Свердловской области Алексей Свалов («Единая Россия»; ЕР) возмутился заявлением уполномоченного по правам ребенка в регионе Татьяны Титовой в эфире телеканала ОТВ о том, что «ни в каком возрасте нельзя проявлять физическое насилие в отношении ребенка, даже если он ведет себя так, что уже нет никаких сил». На очередном заседании регионального парламента единоросс поинтересовался, скорректировала ли детский омбудсмен свою точку зрения по поводу «места и судьбы простого русского учителя».

«Вы считаете, подобные заявления не приведут к тому, что и так бесправный учитель, находясь в стенах школы, потеряет последнюю веру в то, что он человек с большой буквы, и его профессией нужно гордиться?»,— добавил депутат.

Госпожа Титова подчеркнула, что придерживается прежней позиции, отметив, что «на насилие не нужно отвечать грубостью». «В инструкции, которую приняло Министерство просвещения РФ, не говорится о том, чтобы ученика ставить в позицию виноватого. Ситуация, которая возникает между учителем или учеником, учитель не должен быть один, в школе должны быть механизмы, которые защищают его, но он не должен нападать на ученика»,— сказала она, добавив, что в образовательных учреждениях должны выстраивать отношения между учителем и учеником «на обоюдном уважении».

Ответ уполномоченного не устроил господина Свалова. «Я вашу цитату возьму, вынесу на публику и предложу нашим учителям высказаться, и потом до вас доведу то, что они скажут в ваш адрес»,— заверил он.

Татьяна Титова работает в должности уполномоченного четыре месяца с момента отставки Игоря Морокова, который занимал пост 15 лет. В ходе своего первого отчета о работе за 2025 год детский омбудсмен рассказала, что ее аппарат рассмотрел более 3,8 тыс. обращений уральцев. Между депутатами возник спор об эффективности ее работы, однако председатель заксобрания Людмила Бабушкина (ЕР) поддержала выступление уполномоченного, отметив наличие предложений и планов дальнейшей деятельности.

Василий Алексеев