Свердловские депутаты поспорили о докладе детского омбудсмена Татьяны Титовой

Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Татьяна Титова, которая была назначена на пост детского омбудсмена в октябре прошлого года, впервые отчиталась перед депутатами заксобрания региона об итогах деятельности за 2025 год. По ее словам, в ее аппарат поступило 3,8 тыс. обращений. «Из них 1,3 тыс. — это письменные обращения о предполагаемых нарушениях прав детей, 2,4 тыс. — это консультации правового характера»,— пояснила госпожа Титова.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По ее данным, большая часть обращений касалась тем образования (28%), социальных (26%), семенных (17%) и жилищных (8%) вопросов, безопасности (18%) и здравоохранения (3%). Детский омбудсмен подчеркнула, что наибольшее число писем поступило из Южного управленческого округа (включает 14 муниципалитетов; административный центр — Каменск-Уральский) — 149, Горнозаводского управленческого округа (12; Нижний Тагил) — 146, Западного управленческого округа (20, Первоуральск) — 141. Наименьшее количество обращений пришло из Северного управленческого округа (15, Краснотурьинск) и Восточного управленческого округа (32; Ирбит) — 73 и 60 соответственно. «Екатеринбург традиционно является лидером, за ним 798 обращений»,— добавила Татьяна Титова.

Заместитель председателя заксобрания Виктор Маслаков («Единая Россия»; ЕР) заявил, что не услышал от уполномоченного ее целей и данных об изменении ситуации с защитой прав ребенка по сравнению с 2024 годом. «У нас была критика предыдущего руководителя (Игоря Морокова, работал детским омбудсменом 15 лет.— "Ъ-Урал") в том, что для него путь был все, как у самурая, а цель — ничто. Ни одной цифры нет, одни процессы: круглые столы, комментарии, предложения, а ваша работа — контроль за деятельностью определенных органов»,— указал вице-спикер.

Он пригрозил, что если детский омбудсмен не будет ставить целей, то она «повторит путь предыдущего руководителя». «У меня масса обращений по Ленинскому району, где школы предлагают за пять-шесть остановок от дома, когда есть требование, чтобы они были в шаговой доступности. Так это и есть предмет защиты детей, чтобы обеспечить им соответствующие права на получение образования»,— добавил он.

Татьяна Титова отметил, что с октября 2025 года «исследовала деятельность Игоря Морокова, какие акценты были поставлены в работе аппарата и в его лично». По словам уполномоченного, ее целями на 2026 год являются правовое просвещение подростков, участие образовательных организаций в профилактике правонарушений, помощь родителям с зависимостям, профилактика аутоагрессивного поведения и правонарушений несовершеннолетних, развитие трудовой занятости подростков и социальных театров.

В защиту отчета выступила председатель заксобрания Людмила Бабушкина (ЕР), напомнив, что депутаты критиковали господина Морокова за использование социологических материалов федеральных ведомств и отсутствие «конкретных предложений и планов». «Я считаю правильно, что уполномоченный не указала ни одну цифру, за которую она не отвечает, поскольку в 2025 году проработала всего два месяца, и ставить цифры предыдущего уполномоченного, на мой взгляд, даже некорректно. Такой формат доклада я поддерживаю»,— подчеркнула спикер.

По итогам обсуждения за принятия отчета госпожи Титовой к сведению выступили 42 депутата, один — проголосовал «против».

Василий Алексеев