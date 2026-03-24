Уральские депутаты раскритиковали закон об ответственном обращении с животными

Федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» не работает на уровне страны и региона, заявил депутат Вячеслав Вегнер («Единая Россия»; ЕР) на очередном заседании законодательного собрания Свердловской области. По его словам, субъектам были переданы «неподтвержденные финансами средствами» полномочия. «Чтобы закон работал в Свердловской области, нам надо на эти цели тратить более 2 млрд руб. Таких средств нет»,— подчеркнул господин Вегнер и призвал председателя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова (ЕР) доработать документ.

Вячеслав Вегнер Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская Павел Крашенинников Фото: Коммерсантъ / Марина Молдавская

По данным Вячеслава Вегнера, в России живет около 50 млн домашних животных. «Это огромная армия. Доработайте закон, чтобы мы могли пользоваться им как инструментом и повышать ответственность людей за то, что собаку зачипировали, бросили, пусть хозяин за нее платит что-то в виде алиментов, несет ответственность»,— предложил он.

Господин Крашенинников заявил, что федеральный закон «Об ответственном обращении с животными» был принят «на эмоциях». «Закон должен готовиться, обсуждаться, и эмоции надо минимизировать»,— сказал он. Депутат добавил, что на рассмотрении комитета Госдумы находится законопроект, в котором предлагается кратно увеличить штрафы за выгул животных и сроки давности в Кодексе РФ об административных правонарушениях. «Граждане, вчитавшиеся в эти акты, расхотят любить ближнего и животных. Мы его затормозили, убеждаем, что надо не на эмоциях это делать. Если это высыпится на граждан, последствия будут совершенно противоположными, надо с этим аккуратно»,— пояснил Павел Крашенинников.

Василий Алексеев