В Ярославской области объявили беспилотную опасность

На территории Ярославской области объявлена беспилотная опасность. Об этом губернатор Михаил Евраев сообщил 24 марта в 23:24.

Губернатор призвал сохранять спокойствие, покинуть улицу, укрыться в ближайших зданиях, а внутри помещений находиться в комнатах со сплошными стенами.

«Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала "Беспилотная опасность"»,— написал Михаил Евраев.

В 23:12 представитель Росавиации сообщил о введении ограничений в ярославском аэропорту. Он временно не принимает и не выпускает воздушные суда.