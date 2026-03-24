Ярославский аэропорт закрыли для самолетов

В ярославском аэропорту ввели ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко 24 марта в 23:12.

«Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов»,— добавил господин Кореняко.

Рейсов в ночь с 24 на 25 марта в ярославском аэропорту не запланировано, следует из данных онлайн-табло. Режим беспилотной опасности в регионе был объявлен в 23:24.

Алла Чижова