Наставник ярославского «Локомотива» Боб Хартли оценил старт плей-офф

Главный тренер ярославского ХК «Локомотив» Боб Хартли остался доволен игрой своих подопечных в первом матче первого раунда плей-офф. «Ъ-Ярославль» сообщал, что ярославцы обыграли «Спартак» со счетом 5:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

«Хорошая победа. "Спартак" — это высококвалифицированная команда, очень быстрый хоккейный клуб. Я чувствовал, что у нас было неплохое начало, но затем они забили, а затем — их красивый гол в большинстве. Но что я действительно оценил в нашей группе, так это отсутствие паники. Все было под контролем. Мы продолжали играть. Мы включили скорости и забили два важных гола в концовке первого периода. Очевидно, что это стало ключевым моментом в игре. Мы отлично провели второй период. Затем Мартин Гернат забил победный гол в большинстве. Я очень доволен нашей игрой»,— сказал главный тренер в ходе послематчевой пресс-конференции.

При этом наставник отметил, что в начале третьего периода его команда играла пассивно. Журналисты подчеркнули, что в прошедшем матче «Локомотив» пропустил больше голов, чем в среднем по сезону. Наставник признал факт, но ответил, что «победа есть победа».

«Ты всегда можешь быть лучшим, но хоккей — это игра ошибок. Мы допустили несколько ошибок, но и наши соперники сыграли здорово. Хоккей в плей-офф — это другая игра, более напряженная. И мы постараемся сократить количество пропущенных голов»,— ответил главный тренер.

Продолжал улучшать свою игру и доминировать по ходу матча нападающий «Локомотива» Александр Радулов. Его Боб Хартли назвал настоящим воином.

«Я видел, как он играл за юниоров в Квебекской лиге. Я тренировал Раду в НХЛ и всегда восхищался его конкурентоспособностью, но никогда не думал, что она была на таком уровне. И особенно сейчас, в свои 39 лет, я вижу, на что он способен, какие эмоции он дарит, какой азарт он привносит в игру. Он знает, что это важная игра, и у него есть возможность улучшить свою игру. И это именно то, что он сделал сегодня вечером»,— оценил игру нападающего наставник.

«Локомотив» повел в серии. 26 марта команды вновь встретятся в Ярославле.

Алла Чижова