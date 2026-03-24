«Локомотив» с победы начал плей-офф КХЛ

Ярославский ХК «Локомотив» на домашней арене обыграл московский «Спартак» со счетом 5:3 в первом матче первого раунда плей-офф КХЛ. Счет в серии — 1:0.

Счет в первом периоде открыли гости: на 9-й минуте забил Демид Мансуров, а на 11-й в большинстве Даниил Гутик. «Локомотив» к концу двадцатиминутки смог отыграться: отличились Александр Радулов и Георгий Иванов.

Во втором периоде нападающий хозяев Рихард Паник впервые по ходу матчу вывел свою команду вперед. Счет оставался неизменным до 44-й минуты матча, затем его сравнял форвард «Спартака» Герман Рубцов. На 52-й минуте шайбу в ворота соперника забросил защитник ярославцев Мартин Гернат в большинстве. На последней минуте форвард «Локомотива» Никита Кирьянов забил в пустые ворота и поставил точку в матче.

Следующий матч серии состоится 26 марта в Ярославле.