Главные новости за 24 марта: Петербург, Ленобласть, Северо-Запад

Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко объявил об опасности БПЛА в регионе вечером 24 марта. Глава региона предупредил жителей о возможных перебоях с мобильным интернетом.

Вечером 24 марта жители Петербурга стали массово сообщать о перебоях в работе мобильного интернета. На это указывают данные сервиса Downdetector, фиксирующего сбои в работе цифровых сервисов. Горожане жалуются на отсутствие связи, проблемы с загрузкой страниц и невозможность пользоваться банковскими приложениями.

В аэропорту Пулково, где ранее был введен план «Ковер» из-за угрозы атаки беспилотников, зафиксировали масштабные изменения в расписании. По данным онлайн-табло на вечер 24 марта, задержаны 19 рейсов, еще 13 — отменены. Среди задержанных — вылеты в Москву, Шанхай, Казань, Омск, Норильск, Красноярск, Сургут, Новосибирск и Ургенч. Отменены, в свою очередь, восемь прилетов. В основном из Москвы, Уфы, Минеральных вод и Дубая.

Верховный суд России обязал Дзержинский районный суд Петербурга принять к производству иск российской супружеской пары — Елены и Александра Цветковых — к Финляндии. Истцы требуют выкупить принадлежащие им дом и земельный участок на финской территории, которыми они не могут пользоваться из-за действующих ограничений на въезд в страну.

Компания АО «АКС» стала победителем конкурса на облицовку натуральным камнем строящихся станций метро «Богатырская» и «Каменка», предложив цену около 1,5 млрд рублей. Второе место занял крупный петербургский подрядчик АО «ПО «Возрождение». Это один из первых многомиллиардных тендеров на развитие петербургского метрополитена в 2026 году.

Мировой судья судебного участка № 206 Санкт-Петербурга признал рэпера Oxxxymiron виновным в уклонении от исполнения обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ) и назначил ему 320 часов обязательных работ. Кроме того, музыканту на два года запретили заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением публикаций.

В Санкт-Петербурге отменили общественные обсуждения проекта планировки и проекта межевания территории под строительство небоскребов «Лахта центр 2» и «Лахта центр 3» в Приморском районе. Обсуждения должны были пройти с 10 марта по 8 апреля. Причину их отмены в структуре Смольного не уточняют.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подписал постановление о временном запрете на хранение и перевалку аммиачной селитры в черте города, а также на проход судов с этим грузом по Неве, сообщает пресс-служба Смольного. Ограничения затронут акваторию от Большого Обуховского моста до Финского залива включительно. Запрет вводится на период с 6 апреля по 31 декабря 2026 года.

В Выборгском районе Ленинградской области открыли комплекс по переработке отходов (КПО) «Островский». Предприятие сможет обрабатывать 600 тыс. тонн твердых коммунальных отходов в год, сообщили в администрации региона. Из общего объема 360 тыс. тонн планируют направлять на производство топлива и техногрунта, еще 90 тыс. тонн — возвращать во вторичный оборот.

Рекламный рынок Петербурга в традиционных сегментах (телевидение, реклама, радио) по итогам 2025 года достиг 13,5 млрд рублей. Однако годовой прирост составил лишь 3%, что отражает общероссийскую тенденцию к замедлению после двузначных темпов роста в предыдущие годы.

ООО «Балтийский лизинг» снизило ориентир ставки купона облигаций серии БО-П22 объемом не менее 500 млн рублей до уровня не выше 20,5% годовых. Речь идет о выпуске сроком обращения 2,5 года. Новому ориентиру соответствует доходность к погашению на уровне не выше 22,54% годовых. Сбор заявок проходит 24 марта с 11:00 до 15:00 мск, техническое размещение запланировано на 27 марта.