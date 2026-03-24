Главные новости за 24 марта. Ростов-на-Дону и область

Рентабельность сельхозпредприятий Ростовской области в 2025 году рухнула в отрицательную зону — до минус 6,8%. Региональный минсельхоз в своем отчете зафиксировал этот показатель. По данным 2024 года этот показатель держался на 9,8%, а в 2023-м достигал 17,9%. Теперь он находится в отрицательных величинах. Аграрии столкнулись с опережающим ростом цен на удобрения, топливо и технику, которые обогнали подорожание готовой продукции.

Производство репчатого лука в России в 2025 году почти не изменилось, но для Ростовской области прошлый сезон оказался неудачным на фоне усиления конкуренции со стороны других южных регионов, следует из данных «АБ-Центра» и Росстата. Всего сельхозорганизации и КФХ в 2025 году собрали 1,255 млн т репчатого лука, что лишь на 0,5% больше показателя 2024 года. Хозяйства населения нарастили сборы заметнее: плюс 1,7%, до 508 тыс. т. Совокупный валовой сбор лука во всех категориях хозяйств увеличился на 0,9% и достиг 1,763 млн т. На этом фоне Ростовская область, традиционно занимающая заметную долю на рынке, сократила показатели. По данным аналитиков, валовой сбор репчатого лука в промсекторе региона снизился на 6,7% к 2024 году.

В Ростовской области разработали долгосрочную программу развития общественного транспорта для обновления подвижного состава и усиления контроля за перевозчиками. Анализ состояния автопарка, проведенный в прошлом году, показал, что средний возраст автобусов составляет 12,5 лет, трамваев — 15 лет, троллейбусов — 16,5 лет.

Министерство здравоохранения Ростовской области опубликовало данные о зарплатах руководителей подведомственных медучреждений за 2025 год. Главврачи поликлиник и больниц в среднем получают свыше 100 тыс. руб. ежемесячно, но лидеры значительно опережают остальных. Дмитрий Стагниев, главврач поликлиники №16 в Ростове-на-Дону, заработал больше всех — почти 336 тыс. руб. в месяц, что на 61 тыс. руб. превышает его доход 2024 года (275 тыс. руб.).

Минфин Ростовской области объявил еще семь аукционов на право предоставления региону возобновляемых кредитных линий с общим лимитом 3,15 млрд руб. Данные об этом опубликованы в системе «Интерфакс-Маркер». Власти намерены через аукционы выбрать финансовые организации для открытия кредитных линий с лимитом 450 млн руб. каждая по ставке не выше 18,67% годовых

Следственный комитет по Ростовской области возбудил уголовное дело против руководителя бюджетной организации в Новошахтинске. Вторым отделом по особо важным делам следователи обвиняют его по пункту «в» части 3 статьи 286 УК РФ — превышение должностных полномочий с тяжкими последствиями. С 2023 по 2024 год подозреваемый организовал хищение бюджетных средств на пяти муниципальных контрактах. Он лично внес незаконные изменения в проектно-сметную документацию и применил завышенные коэффициенты оплаты производственных работ. Эти манипуляции позволили подрядчикам получить лишние деньги из казны. В итоге Ростовская область и администрация Новошахтинска потеряли свыше 18 млн руб.

Средний чек на медицинские услуги в частных клиниках Ростовской области в первом квартале 2026 года составил почти 5,6 тыс. руб., что на 8% выше уровня прошлого года. Об этом «Ъ-Ростов» сообщили в центре «Чек Индекс» компании «Платформа ОФД».

В 2025 году в Ростовской области было оказано бытовых услуг на 120,5 млрд рублей. Это на 5,3% больше, чем в 2024 году, сообщает управление информационной политики региона. Как уточняется в сообщении, в регионе в сфере бытовых услуг работают 47 тыс. специалистов.