Энергетики завершили реконструкцию магистральной ЛЭП в Предгорном округе Ставрополья

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» — «Ставропольэнерго» завершили реконструкцию воздушной линии электропередачи 10 кВ протяженностью 3,8 км в Предгорном округе Ставропольского края. Об этом сообщили в региональном минпроме.

Линия проходит в районе станицы Боргустанской и хутора Новоборгустанского и обеспечивает электроснабжение порядка двух тысяч местных жителей и ряда предприятий, включая сельскохозяйственные объекты.

В ходе работ энергетики проложили почти 4 км провода с увеличенным сечением, заменили 102 железобетонные опоры и установили более 300 изоляторов. По данным «Ставропольэнерго», новые сечения и опоры позволили повысить пропускную способность линии и надежность электроснабжения, а также снизить риск аварийных отключений при пиковых нагрузках. В компании отмечают, что ЛЭП теперь готова выдерживать более высокие нагрузки и обеспечивать стабильное питание существующих и новых потребителей.

Особое значение проект получил для комплекса по переработке мусора, расположенного вблизи станицы Боргустанской. После подключения по модернизированной ЛЭП предприятие получило дополнительную мощность в объеме 875 кВт, суммарная мощность объекта составила около 0,9 МВт. По данным региональных властей, комплекс модернизируют в рамках национального проекта «Экологическое благополучие», что позволило вдвое увеличить объем переработки твердых коммунальных отходов и сократить долю отходов, подлежащих захоронению.

Министр энергетики, промышленности и связи Ставропольского края Иван Ковалев отметил, что реконструкция ЛЭП в Предгорном округе вписывается в общую инвестиционную программу по модернизации электросетевого хозяйства региона. В 2026 году власти Ставрополья планируют направить более 3 млрд руб. на обновление сетей, включая строительство и ремонт почти 370 км воздушных и кабельных линий, а также ввод порядка 60 МВт новых мощностей. В 2025 году сетевые компании уже вложили свыше 3 млрд рублей в аналогичные проекты и ввели 85 МВт мощностей, что обеспечило стабильное энергоснабжение новых жилых и производственных объектов.

В «Россети Северный Кавказ» уточняют, что общая инвестиционная программа на 2026–2030 годы предусматривает направление около 13 млрд руб. на модернизацию электросетей Ставропольского края. В перечень территорий, где в 2026–2028 годах планируются работы по реконструкции распределительных сетей, входят села Юца и Джуца, хутор Тамбукан, а также села Садовое и Этока в Предгорном округе.

Станислав Маслаков