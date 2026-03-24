Пожар в селе Казинка унес жизнь пожилой женщины, еще четверо пострадали

Пожар в селе Казинка Шпаковского округа Ставропольского края унес жизнь пожилой женщины, ещё четыре человека пострадали и были доставлены в больницы. Трагедия произошла 24 марта 2026 года в одном из частных домов на территории сельского поселения. Огонь охватил здание почти полностью, и в результате дом выгорел дотла, сообщила прессслужба Противопожарной и аварийноспасательной службы Ставрополья (ПАСС СК).

Сообщение о возгорании поступило от соседей, которые первыми заметили пламя и задымление в доме. К месту происшествия сразу были направлены огнеборцы пожарноспасательной части №175 села Дубовка ПАСС СК, а также сотрудники Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю. По данным ведомства, пожарные потушили открытое горение на территории частного дома примерно через час после начала тушения, однако к этому моменту в доме уже обнаружили тело погибшей женщины.

По предварительным данным, в доме в момент пожара находилось несколько человек, изза чего четверо пострадавших были экстренно доставлены в медицинские учреждения с признаками отравления продуктами горения и термическими повреждениями разной степени тяжести. Медики продолжают оценивать состояние пострадавших; в ведомстве подчеркнули, что всё зависит от тяжести ожогов и степени интоксикации дымом. Дом, в котором произошёл пожар, представлял собой типичное сельское жилое строение, без специальных противопожарных систем, поэтому огонь распространялся быстро, и спасти жильцов оказалось крайне сложно.

Причина пожара на данный момент официально не установлена и подлежит тщательной проверке. В ПАСС СК отметили, что по факту возбуждена проверка, а к происшествию подключены следственнооперативные органы и пожарнотехнические специалисты. Основные версии, которые рассматриваются, включают неосторожное обращение с огнем в быту, возможную неисправность электропроводки или отопительного оборудования, а также другие бытовые факторы, характерные для пожаров в частных домах на Ставрополье. Следователи намерены установить, кто находился в доме, при каких обстоятельствах вспыхнул пожар, и почему часть людей не смогла вовремя покинуть здание.

Станислав Маслаков