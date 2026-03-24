Главные новости за 24 марта: Воронеж, Белгород, Липецк, Курск, Орел, Тамбов

Городское отделение ЕР в Воронеже возглавил вице-губернатор Дмитрий Маслов. За господина Маслова голоса отдали 363 делегата. За второго кандидата на пост — руководителя управы Левобережного района Вадима Башилова — 38.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Советская площадь в Воронеже

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Прокурором Воронежа могут назначить Алексея Дмитриева. В облпрокуратуре отказались от комментариев о кадровых изменениях. На сайте ведомства сказано, что прокурор Воронежа «в стадии назначения».

Рудник «Горняк» в липецком Ельце требует 155 млн руб. с белорусского металлургического завода. Суть образования претензий не раскрывается. Иск пока не принят к производству. При этом в сентябре 2025 года «Горняк» уже взыскал 132 млн руб. долга по договору поставки с белорусского металлургического завода.

Дроны ударили по предприятию «Велес-агро» в селе Гламаздино Хомутовского района Курской области. В результате последней атаки пострадали еще семь человек. Таким образом общее число раненых достигло 13. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в результате первого удара FPV-дрона также есть погибший.

Суд поддержал орловского производителя плитки ООО «Керама центр» в споре с казахстанской компанией — товариществом с ограниченной ответственностью «Авентина». С ответчика постановили взыскать 35,3 млн руб. задолженности вместо требуемых истцом 39,6 млн руб.

Бывшему тамбовскому губернатору Максиму Егорову вновь продлили арест в СИЗО. Господин Егоров обвиняется в получении взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ, до 15 лет лишения свободы).

