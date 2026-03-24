Главные новости за 24 марта. Новороссийск
Лайнер «Князь Владимир», находящийся в порту Новороссийска, продали подмосковной компании.
Продажи новостроек в Анапе снизились на 38,5%.
В многоквартирном доме в Южном районе Новороссийска произошел пожар. На плите загорелась еда, сообщили в ГУ МЧС Краснодарского края.
Дорогу на улице Крупской в Мысхако отремонтируют за 4,4 млн руб.
В порту Новороссийска запретили вылов кефали до 30 апреля.
В Новороссийске изменились ставки лоцманского сбора, сообщает «Росморпорт».
Жительница Анапы обвиняется в убийстве матери-пенсионерки. По данным следствия, анапчанка нанесла родственнице несколько ударов ножом в грудь.