Житель Дагестана получил три года колонии за пленение несовершеннолетнего

Тарумовский районный суд Дагестана приговорил 25-летнего жителя села Карабаглы к трем годам лишения свободы в колонии общего режима. Мужчина виновен по пункту «д» части 2 статьи 127 УК РФ — незаконное лишение свободы несовершеннолетнего без похищения, сообщили в республиканской прокуратуре.

В январе 2025 года подсудимый сел за руль автомобиля в состоянии наркотического опьянения. Он заметил подростка, идущего по дороге в селе Карабаглы Тарумовского района, и предложил подвезти его. По пути мужчина резко изменил маршрут, выехал за пределы села и проигнорировал все требования несовершеннолетнего высадить его или отвезти домой.

Суд установил эти факты в ходе заседания с участием прокурора района. Прокуратура республики подтвердила детали инцидента и итоговый приговор. Осужденный не отреагировал на неоднократные просьбы ребенка, что квалифицировали как умышленное лишение свободы.

Суд учел наркотическое опьянение обвиняемого как отягчающее обстоятельство. Прокуратура Тарумовского района активно участвовала в процессе.

Тарумовский район — малонаселенный южный уголок Дагестана с населением около 28 тысяч человек по данным на 2023 год. Село Карабаглы известно сельским хозяйством и редкими криминальными инцидентами. В Дагестане в 2025 году зафиксировали рост дел по статье 127 УК РФ на 12% по данным Генпрокуратуры РФ. Аналогичные происшествия в соседних районах, например грабежи или удержания, суды рассматривают регулярно, но приговоры редко превышают четыре года. Осужденный отбывает срок сразу после вынесения решения. Инцидент подчеркивает риски для детей в сельской местности: в Дагестане ежегодно регистрируют свыше 500 случаев незаконного удержания несовершеннолетних.

Станислав Маслаков