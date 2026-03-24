Главные новости за 24 марта. Сочи

В Сочи и на федеральной территории Сириус 25 марта ожидается ухудшение погодных условий, связанное с образованием тумана. По данным метеорологических служб, плотная дымка может наблюдаться в течение суток, снижая видимость на отдельных участках.

В Сочи проводят тестирование системы «Умный дом», предназначенной для ускорения доступа в укрытия при срабатывании сигналов оповещения. Пилотный проект реализуется в одном из подвальных помещений многоквартирного дома в Лазаревском районе курорта.

Четвертый кассационный суд общей юрисдикции отказал в удовлетворении очередной жалобы по делу о незаконном использовании природоохранных земель в Сочи. Речь идет о резонансном споре, связанном с деятельностью обанкротившейся агрофирмы «Кудепста».

ФГУП «Росморпорт» заключило договор купли-продажи пассажирского лайнера «Князь Владимир», ранее выполнявшего рейсы из Сочи, с компанией из Московской области. Покупателем выступило ООО «Развитие города».

Авиакомпания Iraero объявила о расширении маршрутной сети на летний сезон и запуске нового направления между Иркутском и Сочи. Полеты по маршруту Иркутск—Сочи—Иркутск начнут выполняться с 5 июня.

В начале 2026 года на первичном рынке недвижимости Сочи зафиксировано существенное снижение активности покупателей. По итогам января—февраля количество сделок с квартирами и апартаментами сократилось на 29,2% в годовом выражении.

В ночь на 24 марта дежурные средства противовоздушной обороны России перехватили и уничтожили 55 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Часть беспилотников была ликвидирована над акваторией Черного моря.