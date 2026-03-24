Следком дополнил дело о взрыве в доме в Севастополе статьей о хранении взрывчатки

Следственный комитет России расширил квалификацию уголовного дела, возбужденного после взрыва и обрушения многоквартирного дома в Севастополе, добавив статью о незаконном приобретении и хранении взрывного устройства, сообщили «РИА Новости» в ведомстве.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее дело расследовалось по признакам причинения смерти по неосторожности. В результате происшествия погибла хозяйка квартиры, ее сын числится пропавшим без вести. По данным Минздрава, в больницы были доставлены 12 человек, в том числе трое детей.

Как уточнили в СКР, расследование ведут следственные органы главного следственного управления по Республике Крым и Севастополю. В рамках дела назначено 15 экспертиз, допрошено более 20 потерпевших и свидетелей, проведены обыски. Жители разрушенных квартир признаны потерпевшими, продолжаются осмотры прилегающих зданий и сбор доказательств, имеющих значение для следствия.

