В Северной Осетии конфликт из-за ДТП закончился поножовщиной

Следственное управление Следственного комитета по Северной Осетии предъявило обвинение 21летнему жителю Дигоры по делу о покушении на убийство знакомого после конфликта, возникшего изза старого дорожнотранспортного происшествия с участием их автомобилей, сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в январе 2026 года мужчины встретились на одной из улиц районного центра и вернулись к спору о вине за прежнее ДТП, которое не удалось урегулировать ни на месте аварии, ни позже. В ходе эмоционального разговора перепалка переросла в ссору, в разгар которой молодой человек достал нож и нанес оппоненту несколько ударов в жизненно важные части тела. Следователи считают, что он действовал с прямым умыслом на убийство, однако довести намерение до конца ему помешали причины, не зависящие от его воли: раненого оперативно доставили в медицинское учреждение, где врачи смогли стабилизировать его состояние.

Уголовное дело возбудили по статье о покушении на убийство, квалифицировав действия фигуранта по части 3 статьи 30 и части 1 статьи 105 Уголовного кодекса России, что предполагает до 15 лет лишения свободы при полном совершении преступления. С учетом характера обвинения и тяжести последствий для потерпевшего следствие ходатайствовало об изоляции подозреваемого, и суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу на время расследования.

Ведомство сообщило, что сейчас назначены судебномедицинские и криминалистические экспертизы, которые должны зафиксировать характер и количество ножевых ранений, оценить степень тяжкого вреда здоровью, а также уточнить обстоятельства конфликта, в том числе расстояние и траекторию ударов. Следователи допрашивают самого обвиняемого, потерпевшего и свидетелей, которые могли видеть как первоначальное ДТП, так и последнюю ссору на улице, и проверяют, не употребляли ли участники инцидента алкоголь перед встречей.

Станислав Маслаков