В дагестанском Ботлихе снова зафиксировали крупный пожар на свалке

В селе Ботлих Ботлихского района Дагестана вновь зафиксировали возгорание мусорной свалки, расположенной на территории неработающего мусоросортировочного комплекса. Инспекторы Управления государственного экологического надзора Министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан провели выездное обследование по информации, размещенной в социальных сетях, и подтвердили факт пожара, сообщили в ведомстве.

По их оценкам, площадь горящего участка составила около 100 квадратных метров. В адрес администрации Ботлихского муниципального района направили официальное предостережение о недопустимости нарушения природоохранного законодательства.

Свалка в Ботлихе стала хронической проблемой для района. Мусоросортировочный комплекс построили в 2021 году, однако предприятие до сих пор не запустили в полную рабочую мощность изза необходимости урегулировать ряд согласований и документов, что признают в местной администрации. В 2023–2024 годах жители неоднократно жаловались в соцсетях и СМИ на постоянные возгорания и сильный дым, который распространяется на жилые дома в самих Ботличах и прилегающих населенных пунктах. Роспотребнадзор уже подтверждал случаи самовозгорания и выдавал предписания администрации, ведомству ЖКХ и региональному оператору по обращению с отходами «Благоустройство1», после чего территорию свалки несколько раз засыпали грунтом, чтобы подавить внутреннее тление мусора.

В 2025 году в ходе межведомственных проверок Минприроды РД выявило в районе еще две несанкционированные свалки. Одна из них образовалась на площади около 300 квадратных метров за территорией Ботлихской центральной районной больницы, вторая — в овраге около частных домовладений, где накоплены отходы на площади порядка 350 квадратных метров. Эти проверки вошли в общий тренд усиления контроля за несанкционированными свалками и местами размещения отходов в Дагестане, особенно после роста числа жалоб в соцсетях на горящий мусор и ухудшение качества воздуха.

Станислав Маслаков