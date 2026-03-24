«Запрещать что-то детям, как и нам, взрослым, бесполезно»

Власти обсуждают запрет на использование смартфонов детьми. Ограничивать доступ нужно до определенного возраста, заявил министр просвещения Сергей Кравцов. Впрочем, окончательного решения по этому вопросу, по его словам, пока нет. Нужны ли подобные ограничения? И как этот вопрос в своих семьях решают предприниматели?

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

“Ъ FM” спросил у бизнесменов, как они относятся к таким запретам.

Управляющий партнер агентства А2 Алексей Чихачёв: «Телефон для многих детей становится не просто средством связи, а постоянным источником расфокусировки. Это напрямую влияет и на учебу, и на привычку концентрироваться, и вообще на способность выдерживать усилия без постоянного переключения. Это важный вопрос. На рынке все больше ценятся люди, которые умеют удерживать внимание, работать в режиме глубины. Телефон сам по себе — это не зло. Вопрос в возрасте и дозировке. Если у ребенка нет границ, он очень быстро начинает заменять смартфоном живое общение и навык самостоятельной занятости. Так что определенные ограничения, на мой взгляд, нужны». Генеральный директор компании «Красный дельфин» Александр Федулов: «Я отец троих замечательных деток. Подход к этому вопросу у нас довольно лояльный. Но мы очень много времени проводим с ними, играем. И у них нет необходимости постоянно зависать в смартфонах. Гаджеты не должны служить отвлекающим маневром, чтобы взрослые занимались своими делами. Полного запрета я в своей семье я не допускаю: дети должны соприкасаться с новыми технологиями. Я против крайностей». Генеральный директор «Бест Медиа» Евгений Радченко: «Мои дети до 15 лет не пользовались смартфонами, у них были кнопочные телефоны. Я сторонник ограничений и убежден, что социально и психологически незрелая личность не может иметь свободного доступа в интернет». Президент бренда Baon Илья Ярошенко: «Я имею большой родительский опыт — у меня пять сыновей. Дети в моей семье получают телефоны примерно с девяти лет. Считаю, что ребенок должен быть на связи. При этом какие-то ограничения по ресурсам легко обходятся. Запрещать что-то детям, как и нам, взрослым, бесполезно. Зарегистрировать телефон или указать, что он принадлежит несовершеннолетнему, — правильное решение. Этого достаточно, дальше разберутся».

